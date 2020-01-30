«Уфа» взяла на второй сбор Неделчару и Урунова

«Уфа» назвала состав на второй учебно-тренировочный сбор команды на Кипре.

В число игроков, попавших на сбор вошел защитник Йонуц Неделчару. Ранее сообщалось, что он может покинуть клуб в ближайшее время и перейти за 3 млн евро в итальянскую «Брешию».

Также на второй сбор с командой поехал полузащитник Остон Урунов, находящийся в составе уфимцев на просмотре. Игрок сборной Узбекистана уже работал с «Уфой» в это межсезонье, но контракт ему пока не предложен.

Второй сбор уфимского клуба пройдет в Ларнаке и продлится с 30 января до 11 февраля.