В Башкирии ночью произошел пожар на заправке
Ночью в Башкирии произошел пожар на территории автозаправочной станции. Загорелась операторская заправки в поселке Октябрьском.
Как сообщает пресс-служба МЧС по РБ, сообщение о пожаре поступило около полуночи. Подразделения справились с огнем спустя полчаса с момента поступления вызова. Пострадавших нет. Причины возгорания выясняются.
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