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В Башкирии ночью произошел пожар на заправке

08:56, 30.01.2020
В Башкирии ночью произошел пожар на заправке
Фото: пресс-служба МЧС России по РБ

Ночью в Башкирии произошел пожар на территории автозаправочной станции. Загорелась операторская заправки в поселке Октябрьском.

Как сообщает пресс-служба МЧС по РБ, сообщение о пожаре поступило около полуночи. Подразделения справились с огнем спустя полчаса с момента поступления вызова. Пострадавших нет. Причины возгорания выясняются.

Ранее в Бугульме произошел крупный пожар в гимназии.

Общество Татарстан
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