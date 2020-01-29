Фоторепортаж: как тушили пожар в гимназии в Бугульме
МЧС по Татарстану опубликовало фотографии с крупного пожара в Бугульме.
Напомним, что пожар возник в школе в здании спортзала и мастерских для занятий по предмету «Технология». Происходило горение двускатной кровли.
Администрация школы самостоятельно эвакуировала из здания 850 человек, из них 54 человека персонала. Погибших и пострадавших нет. Учебное здание школы не пострадало.
На пожаре работали 12 единиц пожарной техники и 27 человек личного состава. На данный момент огонь потушен, ведется разбор конструкций.
Рассматриваются несколько версий возникновения пожара, в том числе электротехническая.Происшествия Татарстан
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