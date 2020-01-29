Фоторепортаж: как тушили пожар в гимназии в Бугульме

Фото: МЧС по РТ

МЧС по Татарстану опубликовало фотографии с крупного пожара в Бугульме.

Напомним, что пожар возник в школе в здании спортзала и мастерских для занятий по предмету «Технология». Происходило горение двускатной кровли.

Администрация школы самостоятельно эвакуировала из здания 850 человек, из них 54 человека персонала. Погибших и пострадавших нет. Учебное здание школы не пострадало.

На пожаре работали 12 единиц пожарной техники и 27 человек личного состава. На данный момент огонь потушен, ведется разбор конструкций.

Рассматриваются несколько версий возникновения пожара, в том числе электротехническая.