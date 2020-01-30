В Татарстане бюджет три года оплачивал несуществующие центры для подростков

В Альметьевске условные сроки получили пять сотрудниц администрации района, обвиняемые по делу об уводе бюджетных средств через сеть фиктивных клубов для подростков. Туда устраивали подставных методистов и педагогов, рисовали отчеты о работе и, согласно приговору, расхищали зарплаты с премиями.



Организатором аферы свидетели назвали экс-начальника управления по делам детей и молодежи района 51-летнюю Валентину Фефелову.

Первоначально в рапортах сотрудников БЭП фигурировали суммы хищений под 10 млн рублей. По итогам предварительного следствия ущерб муниципалитета от действий «молодежной» пятерки оценили в 3,5 млн рублей.

Подробнее об этом уголовном деле читайте в материале «Реального времени»

