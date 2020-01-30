«Татнефть» попросила налоговые льготы на добычу дополнительной нефти

«Татнефть» попросила предоставить ей налоговые преференции на добычу дополнительной нефти. Как заявил генеральный директор «Татнефти» Наиль Маганов, компания разработала крупный инвестиционный проект по уплотнению сетки скважин стоимостью 1 трлн рублей, и чтобы он «выстрелил», необходим специальный налоговый режим.

Проект предполагает строительство дополнительно 21,6 тысячи новых скважин, которые позволят добыть фантастический объем нефти в 245 млн тонн. При этом, как подчеркнул Наиль Маганов, «Татнефть» собирается разместить заказы на производство технологического оборудования на российских машиностроительных заводах.

— Все оборудование будет выпущено на отечественных предприятиях, что позволит открыть 30 тысяч рабочих мест, — рассказал он. — Готовы хоть сейчас предоставить технологическую документацию и начать немедленно производство. Намерены заключить договоры на 350—370 млрд рублей.

Взамен «Татнефть» просит предоставить ей налоговые преференции на добычу дополнительной нефти. Речь идет об обнулении основного налога — НДПИ, который платится с каждой тонны нефти. По расчетам Наиля Маганова, для реализации этого мегапроекта льготы необходимы в течение 3 лет. Он уверяет, что без этих мер господдержки остаточную нефть «все равно никак не добыть». Зато через 3 года можно будет вернуть стандартные налоговые условия, а федеральный бюджет не пострадает. Но если им откажут в преференциях, то, как следовало из его слов, проект не состоится. «Мы «выжали» все, дешевле — никак. Если при этих условиях экономика не пляшет, то что еще?» — риторически воскликнул он.



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