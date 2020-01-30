Главное к утру: первое совещание Хуснуллина, ремонт дворов и итоги вертолетного завода
«Реальное время» подводит итоги прошедшей ночи и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей.
- В Вахитовском и Приволжском районах Казани запланирован ремонт в 158 дворах по программе «Наш двор». В 17 домах пройдет комплексный ремонт, также будет заменено 95 лифтов. Помимо этого, сейчас продолжается реконструкция культурного центра «Чулпан», ремонт пройдет еще в 12 объектах здравоохранения.
- Киоски в переходе на площади Тукая не будут демонтировать. Дело в том, что вчера вступило в силу решение Арбитражного суда Татарстана о том, что все остается на своих местах. Арендатор у этих площадей всего один, а хозяева павильонов — всего лишь субарендаторы. Определение, признанное Арбитражным судом, пока приостанавливает снос ларьков, но только на время.
- Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин провел первое совещание по национальному проекту «Жилье и городская среда». Он отметил, что в правительстве ему предстоит курировать широкий спектр вопросов, среди которых жилье, дороги, благоустройство, развитие регионов и нормативная документация.
- Президент Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с руководителем ПАО «Казанский вертолетный завод» Юрием Пустовгаровым. На встрече, которая прошла в Доме правительства РТ, они обсудили итоги работы КВЗ за 2019 год и перспективы продвижения казанской вертолетной техники на зарубежные рынки в 2020—2022 годах.
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