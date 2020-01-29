Марат Хуснуллин провел первое совещание по нацпроекту «Жилье и городская среда»

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин провел первое совещание по национальному проекту «Жилье и городская среда».

Он отметил, что в правительстве ему предстоит курировать широкий спектр вопросов, среди которых жилье, дороги, благоустройство, развитие регионов и нормативная документация.

«Уже провел первое совещание по нацпроекту «Жилье и городская среда». Конечно, среди тем есть и «чемоданы без ручек», которые никто не хотел брать, но буду разбираться со всеми поставленными задачами», — написал вице-премьер в своем Twitter.

Отметим, что Основными целевыми показателями национального проекта «Жилье и городская среда», который рассчитан до 2024 года, является обеспечение ежегодного ввода в эксплуатацию 120 млн кв. м жилья и улучшение жилищных условий 5 млн семей ежегодно. Общий объем финансирования мероприятий из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей.