Руководитель КВЗ рассказал Рустаму Минниханову о планах по экспорту вертолетной техники

Президент Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с руководителем ПАО «Казанский вертолетный завод» Юрием Пустовгаровым.

На встрече, которая прошла в Доме правительства РТ, они обсудили итоги работы КВЗ за 2019 год и перспективы продвижения казанской вертолетной техники на зарубежные рынки в 2020-2022 годах.

По словам Пустогарова, иностранные заказчики проявляют интерес к продукции, производимой заводом.

Так, в 2021-2022 годах состоится первая экспортная поставка вертолетов Ми-38Т в соответствии с контрактом, заключенным «Рособоронэкспортом». Зарубежный заказчик получит машины в транспортной комплектации и с салоном повышенной комфортности.

«Задача понятна — мы должны расти. Резервы у Казанского вертолетного завода большие. Если мы получим поддержку и сами хорошо поработаем, то сможем значительно нарастить объёмы производства», — передает пресс-служба главы республики слова Рустама Минниханова.