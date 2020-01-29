В 2019 году более 19 тыс инвалидов в Казани получили 7 млн технических средств реабилитации

В 2019 году в Казани более 19 тыс инвалидов получили около 7 млн технических средств реабилитации на общую сумму 348,9 млн рублей.

В прошлом году в республике было подано 94 тыс. заявок на обеспечение техническими средствами реабилитации. Более 86% обращений были исполнены. На эти цели из российского бюджета выделили 1,57 млрд рублей, передает пресс-служба мэрии Казани.

«В частности, были закуплены: детская и взрослая обувь, протезы верхних и нижних конечностей, экзо-протезы, комнатные и прогулочные коляски, кресла-стулья, слуховые аппараты, телефоны и многое другое», — отчитался начальник отдела санаторно-курортного обеспечения Фонда социального страхования РФ по РТ Евгений Королев.

Ранее сообщалось, что чуть более 1600 представителей старшего поколения социальные службы республики охватили в 2019 году долговременным уходом.

