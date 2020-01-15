Менее десятой части нуждающихся в уходе сиделок татарстанцев воспользовались их услугами

Чуть более 1600 представителей старшего поколения социальные службы республики охватили в 2019 году долговременным уходом, сообщили сегодня на итоговой коллегии Министерства труда, занятости и социальной защиты Татарстана. Это 8 процентов от общего числа пенсионеров, нуждающихся в постоянном уходе.

За минувший год было организовано обучение 234 сиделок, а их услугами за год воспользовались 184 нуждающихся в уходе пенсионера и инвалида.

Систему долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами в Татарстане в 2019 году реализовали на пилотных площадках в Арском, Высокогорском, Зеленодольском, Кукморском, Нижнекамском, Рыбно-Слободском районах и Набережных Челнах.

Ранее «Реальное время» писало, что в Татарстане с 2019 года начали лишать соцподдержки пенсионеров и малоимущих, имеющих «лишние» квадратные метры и садовые участки, — с учетом «имущественной обеспеченности».