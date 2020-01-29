«Ак Барс» одержал пятую победу подряд, обыграв в гостях «Витязь»

«Ак Барс» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл подмосковный «Витязь» (4:2).

Хозяева льда открыли счет уже на 48-й секунде игры. Казанцы отыгрались в конце периода, точный бросок удался Петрову. На 30-й минуте матча Азеведо вывел «барсов» вперед, однако вскоре Евсеенков восстановил на табло ничейный счет.

Долго радоваться хозяевам не удалось, уже спустя минуту Галиев забросил третью шайбу казанцев. В заключительном периоде Кормье установил окончательный счет — 4:2.

Таким образом, «Ак Барс» продлил свою победную серию до пяти матчей подряд.

«Витязь» — «Ак Барс» — 2:4 (1:1, 1:2, 0:1)

Голы:

1:0 Няттинен (Бывальцев, Варфоломеев, 00:48)

1:1 Петров (Виртанен, Азеведо, 15:35)

1:2 Азеведо (Петров, 30:37)

2:2 Евсеенков (34:51)

2:3 Галиев (Марушев, Рукавишников, 35:56)

2:4 Кормье (Викстранд, Петров, 48:23).