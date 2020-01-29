Камско-Устьинский, Аксубаевский и Новошешминский районы РТ возглавили антирейтинг Минмолодежи

Сразу три района Татарстана в 2019 году заняли нижние строчки рейтинга качества работы районов республики с молодежью — Камско-Устьинский, Аксубаевский и Новошешминский. Итоги исследования представил сегодня на отчетной коллегии министр по делам молодежи РТ Дамир Фаттахов.



Сейчас десятка лидеров в области молодежной политики выглядит так: первое место у Казани — 1007,5 балла, следом идут Набережные Челны с 963,5 балла и Елабужский район — у него 945,5 балла. Дальше разместились Нижнекамский, Чистопольский, Бавлинский, Альметьевский, Дрожжановский, Тетюшский и Мензелинский районы.



Дамир Фаттахов напомнил представителям районов, что аналогичный рейтинг будет составляться и в 2020 году, а оценка работы муниципалитетов будет проводиться на основе заявленных приоритетов молодежной политики: уровня поддержки молодых семей, развития подростковых клубов по месту жительства и поддержки работающей молодежи.

Ранее сообщалось, что президент Татарстана поддержал предложение Минмолодежи и в ближайшие 5 лет выделит из бюджета РТ 2 млрд рублей на реновацию молодежных центров.

