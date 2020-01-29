Совет ЕС одобрит окончательно договор о Brexit 30 января

Совет стран Евросоюза должен в четверг, 30 января окончательно одобрить договор о Brexit. Так должны завершиться необходимые формальности для выхода Великобритании из ЕС 31 января.

«Европарламент дал свое согласие большинством голосов на договор об отделении. Теперь завтра Совет должен дать свое окончательное одобрение, чтобы завершить все необходимые формальности, чтобы Великобритания могла выйти из Евросоюза в полночь 31 января», — сказал глава Европарламента Давид Сассол. (цитата по «РИА Новости»)

Напомним, ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подписал соглашение о выходе страны из Евросоюза.

