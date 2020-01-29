Пожар в Бугульминской гимназии потушен: видеорепортаж с места
Пожарные потушили огонь в гимназии №7 в городе Бугульме. Сейчас ведется разбор конструкций.
«В 15.13 объявлена ликвидация открытого горения на ориентировочной площади 525 кв. метров. Проводится проливка и разборка конструкций», — говорится в сообщении ведомства.
Ранее «Реальное время» сообщало о крупном пожаре в гимназии Бугульмы. Из здания эвакуированы 850 человек, из них 54 человека персонала.
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