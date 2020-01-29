«Авито»: работодателей раздражают опаздывающие, курильщики и болтуны

Работодатели Приволжского федерального округа больше всего раздражаются от опозданий сотрудников, частых перекуров и сплетен. Такие данные приводит сервис «Авито.Работа».

По данным исследования, почти половине руководителей (47%) не нравится привычка опаздывать и уходить с работы раньше времени. Чуть меньше (46%) — раздражают перекуры и телефонные беседы, не связанные с работой.

Также руководители не в восторге от использования ненормативной лексики в общении с коллегами (42%), обсуждения сплетен на рабочем месте (41%) и активного пользования соцсетями (37%). Только 8% руководителей отметили, что их ничего не раздражает в бытовых привычках сотрудников.

Почти все работодатели пытаются бороться с раздражающими факторами и только 13% считают их неизбежными.