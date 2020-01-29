В 2020 году из бюджета РТ будет выделено 2 млрд рублей на реновацию молодежных центров

Президент Татарстана поддержал предложение Минмолодежи и в 2020 году выделит из бюджета РТ 2 млрд рублей на реновацию молодежных центров, рассказал глава Минмолодежи РТ Дамир Фаттахов в ходе отчетной коллегии ведомства.



Реновация молодежных центров началась в 2018 году, когда из бюджета было выделено порядка 200 млн рублей, однако этой суммы оказалось недостаточно, заявил министр.



«Нам приходилось выбирать: ремонтировать крышу или создавать современный коворкинг. <...> Благодаря этим мерам современный молодежный центр появится практически в каждом районе республики», — подчеркнул Фаттахов.

Отметим, что в 2019 году капитальный ремонт провели в 49 молодежных объектах: в девяти молодежных центрах, 27 молодежно-подростковых клубах, 13 детских оздоровительных лагерях. На эти цели из бюджета республики было выделено 1 348 млн рублей. Для более эффективной работы в этом направлении создан Институт реновации объектов молодежной среды и собрана команда молодых архитекторов, которые проектируют актуальную и современную среду для молодежи.