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ВККС разрешила возбудить дело против челнинского судьи

13:17, 29.01.2020
ВККС разрешила возбудить дело против челнинского судьи
Фото: "Реальное время"

Сегодня в Москве Высшая квалифколлегия судей РФ дала добро на возбуждение уголовного дела в отношении бывшего зампреда Набережночелнинского горсуда Айрата Идрисова. Соответствующее представление подал председатель Следкома Александр Бастрыкин.

Поводом для обращения главного следователя страны стала смертельная авария с участием Идрисова как водителя, которая произошла еще 15 сентября 2019 года в Актанышском районе.

По горячим следам в МВД сообщали: водитель Hyundai IX55 превысил скорость, съехал на обочину и опрокинулся в кювет. Машина несколько раз перевернулась. Погибла 44-летняя пассажирка, врач-стоматолог Юлия Баженова, водитель Айрат Идрисов попал в больницу, перенес несколько операций и ушел в отставку.

По данным портала «Право.ру», сегодня на заседании ВККС челнинский судья в отставке сообщил, что плохо помнит случившееся, и отметил, что целью уголовного преследования должна быть социальная справедливость.

ПроисшествияАвтоОбществоВласть Татарстан
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