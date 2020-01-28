Бастрыкин хочет возбудить дело против челнинского судьи

Завтра в Москве будет решаться вопрос об уголовном преследовании бывшего зампреда Набережночелнинского горсуда Айрата Идрисова. На заседании Высшей квалификационной коллегии судей РФ рассмотрят соответствующее представление председателя Следкома Александра Бастрыкина.



Бастрыкин просит согласия ВККС на возбуждение дела по смертельной аварии с участием Идрисова как водителя. Только в рамках уголовного дела можно провести необходимые экспертизы и дать процессуальную оценку действиям автомобилиста.

Напомним, трагедия произошла 15 сентября 2019 года в Актанышском районе. Как сообщали в МВД, водитель Hyundai IX55 превысил скорость, съехал на обочину и опрокинулся в кювет. Машина несколько раз перевернулась. Погибла 44-летняя пассажирка, врач-стоматолог Юлия Баженова, водитель Айрат Идрисов попал в больницу.

Вскоре после этого Идрисов ушел в отставку.

Ранее подобные ходатайства Следкома рассматривали на уровне региональной квалифколлегии судей, а затем утверждались в Москве.