В аварии с зампредседателя челнинского суда погибла женщина

В смертельном ДТП в Актанышском районе с участием зампредседателя горсуда Набережных Челнов Айратом Идрисовым, которое произошло в воскресенье, погибла 44-летняя женщина-стоматолог.

Машина судьи Hyundai IX55 улетела в кювет и несколько раз перевернулась. В настоящее время Идрисов перенес две операции, переведен в палату. Его состояние оценивается как стабильное, передает Chelny-biz.ru

Женщину похоронили вчера, 19 сентября, в Ижевске.

ДТП произошло 15 сентября, на 39 километре автодороги Актаныш — Поисево у села Зубаирово. Как сообщили в МВД по Татарстану, водитель превысил скорость, съехал на обочину и опрокинулся в кювет.

Ранее сообщалось, что в Татарстане на трассе Алексеевское — Высокий Колок — Базяково — Тукай произошло смертельное ДТП. В результате аварии один человек погиб, четверо получили травмы.

