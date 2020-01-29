МЧС Татарстана посоветовало водителям отказаться от поездок в связи с погодными условиями

Фото: МЧС по РТ

МЧС по Татарстану предупредило водителей о сильном гололеде в Казани и по республике. Спасатели рекомендуют быть осторожными на дорогах, а по возможности отказаться от дальних поездок.

«Ночью и днем 30 января местами на территории Республики Татарстан и в Казани ожидается гололед. Водителям необходимо уделить внимание техническому состоянию автомобиля, особенно тормозной системе, состоянию шин. При движении на автомобиле в данных условиях отказаться от лишних перестроений», — передает ведомство.

Ранее в РТ открыли ледовые переправы.