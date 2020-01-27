В Мамадышском и Зеленодольском районах Татарстана открыли ледовые переправы

Сегодня в 10.45 открылась ледовая переправа в Мамадышском районе Татарстана через реку Каму по маршруту село Соколка — село Новый Закамский.

Она будет работать круглосуточно, допустимая масса автотранспорта — 2,5 тонны, сообщили в ГУ МЧС РФ по РТ.



Также с 6.00 после проведения технического освидетельствования возобновлена работа ледовой переправы в Зеленодольском районе, через реку Волгу, по маршруту город Зеленодольск — пгт. Нижние Вязовые.

Напомним, что 23 января ледовая переправа открылась через Каму. Проезд по маршруту село Покровское — Красный Ключ.