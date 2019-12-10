«Татнефть» возобновила сейсморазведочные работы в Ливии

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Компания проводит сейсморазведочные работы в регионе Гедамес на юге страны. Геологоразведка возобновлена с 6 декабря.

«Татнефть» проводит работы совместно с NOC на нефтяных участках в районах Гедамис и Сирт. Общая площадь участков составляет 18,18 тыс. кв. км. Концессию на разработку нефтяная компания получила по итогам международных тендеров в 2005 и 2006 годах. Работы приостанавливались из-за беспорядков в стране, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на National Oil Corp.

Ранее компании «Укртранснафта» и «Транснефть» продлили на 10 лет соглашение о транзите нефти по территории Украины.