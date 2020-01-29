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Из Казани в Китай отправили пять тонн медицинских масок

11:16, 29.01.2020
Из Казани в Китай отправили пять тонн медицинских масок
Фото: Марат Мугинов

Накануне из Казани отправили гуманитарную помощь в Китай. Самолет доставил пять тонн медицинских масок. Об этом передает пресс-служба мэрии Казани.

В Казани не выявлено ни одного случая заражения коронавирусом. Всех прибывших из неблагополучных регионов при любых подозрениях на инфекцию госпитализируют и проводят лабораторные исследования для исключения диагноза.

Напомним, что пассажирское авиасообщение Казань — Санья было приостановлено 27 января. В настоящее время осуществляется только вывоз туристов в плановом режиме в соответствии с расписанием полетов. Последних туристов вывезут из Китая 4 февраля.

Общество Татарстан
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