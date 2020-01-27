Из Казани закрыли авиарейс в Китай

Как выяснило «Реальное время», в международном аэропорту «Казань» отменены рейсы в Санью (Китай). Информацию подтвердили в пресс-службе аэропорта:

«По решению заказчика рейса Казань — Санья (туроператора Tez Tour) начиная с 27 января 2020 года приостановлена отправка туристов в Китайскую Народную Республику.

В настоящее время осуществляется только вывоз туристов в плановом режиме в соответствии с расписанием полетов.

Последний вывозной рейс из аэропорта Санья в Казань запланирован на 04 февраля.

Туроператор TEZ TOUR готов оказать все необходимое содействие в связи со сложившейся ситуацией. По вопросам аннуляций и перебронирования туров на другие направления необходимо обратиться в агентство, где был приобретен тур, или позвонить по номеру горячей линии: 8 800 700 78 78 — заявил «Реальному времени» пресс-секретарь международного аэропорта «Казань» Адель Гатауллин.