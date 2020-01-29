Защитник Гранат отправился на второй сбор вместе с «Рубином»

«Рубин» опубликовал список футболистов, отправившихся вместе с командой на второй подготовительный сбор в Турцию.

В список игроков вошел защитник Владимир Гранат, находившийся долгое время в лазарете казанского клуба. Также с командой отправился полузащитник Дмитрий Тарасов, который продолжит проходить просмотр в «Рубине».

Кроме этого, с командой не полетели два грузинских футболиста — хавбек Николай Кипиани и нападающий Бека Микелтадзе. Ранее сообщалось, что они продолжат карьеру в волгоградском «Роторе».