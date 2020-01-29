Новости спорта

10:36 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Защитник Гранат отправился на второй сбор вместе с «Рубином»

10:31, 29.01.2020
Защитник Гранат отправился на второй сбор вместе с «Рубином»
Фото: realnoevremya.ru

«Рубин» опубликовал список футболистов, отправившихся вместе с командой на второй подготовительный сбор в Турцию.

В список игроков вошел защитник Владимир Гранат, находившийся долгое время в лазарете казанского клуба. Также с командой отправился полузащитник Дмитрий Тарасов, который продолжит проходить просмотр в «Рубине».

Кроме этого, с командой не полетели два грузинских футболиста — хавбек Николай Кипиани и нападающий Бека Микелтадзе. Ранее сообщалось, что они продолжат карьеру в волгоградском «Роторе».

СпортФутбол Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров