Защитник Гранат отправился на второй сбор вместе с «Рубином»
«Рубин» опубликовал список футболистов, отправившихся вместе с командой на второй подготовительный сбор в Турцию.
В список игроков вошел защитник Владимир Гранат, находившийся долгое время в лазарете казанского клуба. Также с командой отправился полузащитник Дмитрий Тарасов, который продолжит проходить просмотр в «Рубине».
Кроме этого, с командой не полетели два грузинских футболиста — хавбек Николай Кипиани и нападающий Бека Микелтадзе. Ранее сообщалось, что они продолжат карьеру в волгоградском «Роторе».
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Сегодня наша команда возвращается в турецкий Белек , где проведет второй зимний сбор, и по прилету, вечером, приступит к тренировкам.— «Рубин» Казань (@fcrk) January 29, 2020
Отметим, что в строй вернулся Владимир Гранат, пропустивший первый сбор из-за повреждения.
#РубиновыеСборы | #FCRK pic.twitter.com/kh4ZX3EWho
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