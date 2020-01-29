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В Татарстане на пожаре в гараже погибли два человека

09:54, 29.01.2020
В Татарстане на пожаре в гараже погибли два человека
Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

Сегодня утром в деревне Калинино Высокогорского района Татарстана произошел пожар в кирпичном гараже. Сообщение поступило в МЧС около 6.30 утра.

Пожарные прибыли на место происшествие менее чем через 10 минут. В ходе тушения огня они обнаружили в гараже тела двух человек. Личности погибших устанавливаются, равно как и причина пожара, сообщает пресс-служба МЧС Татарстана.

Всего к ликвидации привлекались 19 человек и 7 ед. техники, в том числе от МЧС — 11 человек и 3 ед. техники.

Напомним, этой ночью В Казани супружеская пара и их новорожденная дочь отравились угарным газом в пятиэтажке. Пострадавших госпитализировали в РКБ — сейчас врачи борются за их жизнь.

Происшествия Татарстан
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