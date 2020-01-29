Экс-игрок «Манчестер Сити», которым интересовался «Рубин», перешел в саудовский «Аль-Иттихад»

Бывший нападающий «Манчестер Сити» Вильфрид Бони стал игроком «Аль-Иттихад» из Саудовской Аравии, сообщает пресс-служба саудовского клуба.

31-летний нападающий находился без клуба в статусе свободного агента с тех пор, как ушел из катарского «Аль-Араби». За свою карьеру Бони имеет опыт выступлений в английской Премьер-лиге (АПЛ), где он выступал в составе «Суонси», «Манчестер Сити» и «Сток Сити».

В своем последнем интервью футболист заявил, что у него имеется предложение от казанского «Рубина».