«Рубин» интересуется экс-нападающим «Манчестер Сити»
Бывший нападающий английского «Манчестер Сити» Вилфрид Бони получил предложение перейти в казанский «Рубин». Об этом в интервью рассказал сам футболист.
— Еще одно предложение?
— «Рубин», Казань.
— Вы там бывали когда-нибудь?
— Нет, я играл в Краснодаре. Против «Рубина» я не играл.
— Какие вообще мысли по поводу того, чтобы поиграть в России?
— Не знаю. Один из моих лучших друзей, Сейду Думбия, играл за ЦСКА Москва. У меня есть и еще друзья, выступавшие в России. В России холодно (смеется)! Когда мои друзья рассказывают о России, они первым делом говорят о погоде — там холодно!
Не знаю, предпочту ли я отправиться в Турцию или в Россию, но это зависит не только от меня. Буду вместе с моим агентом и моей семьей решать, какой вариант мы считаем лучшим, — сказал Бони.
У 31-летнего нападающего большой опыт выступлений в английской Премьер-лиге (АПЛ), где он выступал в составе «Суонси», «Манчестер Сити» и «Сток Сити». На данный момент Бони находится в статусе свободного агента.СпортФутбол Татарстан
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