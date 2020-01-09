«Рубин» интересуется экс-нападающим «Манчестер Сити»

Бывший нападающий английского «Манчестер Сити» Вилфрид Бони получил предложение перейти в казанский «Рубин». Об этом в интервью рассказал сам футболист.

— Еще одно предложение?

— «Рубин», Казань.

— Вы там бывали когда-нибудь?

— Нет, я играл в Краснодаре. Против «Рубина» я не играл.

— Какие вообще мысли по поводу того, чтобы поиграть в России?

— Не знаю. Один из моих лучших друзей, Сейду Думбия, играл за ЦСКА Москва. У меня есть и еще друзья, выступавшие в России. В России холодно (смеется)! Когда мои друзья рассказывают о России, они первым делом говорят о погоде — там холодно!

Не знаю, предпочту ли я отправиться в Турцию или в Россию, но это зависит не только от меня. Буду вместе с моим агентом и моей семьей решать, какой вариант мы считаем лучшим, — сказал Бони.

У 31-летнего нападающего большой опыт выступлений в английской Премьер-лиге (АПЛ), где он выступал в составе «Суонси», «Манчестер Сити» и «Сток Сити». На данный момент Бони находится в статусе свободного агента.