МВД России рассказало о новых российских паспортах

Руководитель Главного управления по вопросам миграции МВД России генерал-майор полиции Валентина Казакова рассказала, как будут выглядеть новые российские паспорта.

По ее словам, новый документ будет выглядеть как банковская карта, в которую будет вшит чип, как на загранпаспорте.

«Предполагается, что на этой карточке будет фотография, фамилия, имя, отчество, дата рождения, место рождения. В самом чипе эта информация будет дублироваться», — рассказала Казакова газете «Известия».

Кроме того, в чипе будет содержаться информация об месте жительства, СНИЛС и, возможно, водительские права, а также отпечатки пальцев, фотография.

Она уточнила, что МВД пока только работает над новым документом, поэтому точных сроков внедрения новых паспортов она не назвала.

«Паспорт с электронным носителем будет удобен для использования в информационных ресурсах, для получения государственных услуг, получения электронной подписи», — отметила Казакова.