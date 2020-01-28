Ученые в Гонконге разработали вакцину против китайского коронавируса

Группа исследователей в Гонконге уже разработала вакцину против коронавируса, эпицентром распространения которого стал китайский город Ухань.

Отмечается, что использовать ее можно будет только после клинических испытаний.

Исследователи отмечают, что тестирование вакцины на животных может занять пару месяцев. Перейти к испытаниям на людях ученые смогут только в следующем году, и только потом лекарство может быть выпущено в массовое производство, передает издание South China Morning Post.

Ранее сообщалось, что всех российских туристов, которые сейчас отдыхают в Китае по организованным турам, вернут в РФ до 4 февраля.

