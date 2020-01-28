Всех российских туристов вывезут из Китая до 4 февраля

Всех российских туристов, которые сейчас отдыхают в Китае по организованным турам, вернут в РФ до 4 февраля.

Как сообщает пресс-служба Ростуризма, на данный момент в Китае находятся 5,6 тыс. организованных туристов.

Там отметили, что с 24 января все туроператоры прекратили продажу туров в Китай. Помимо этого, Ростуризм совместно с AnexTour, TezTour и «Русь Тур» принял решение о прекращении чартерных программ по ввозу тех российских туристов, которые забронировали туры до 24 января, им предлагаются альтернативные направления отдыха. Всего их 32,7 тыс. человек с глубиной бронирования до 30 июня 2020 года.

На данный момент в Китае число погибших от нового коронавируса достигло 106 человек, количество пострадавших — 4 547. По данным Роспотребнадзора, в России выявили 103 человека с подозрением на коронавирус, однако ни у кого диагноз не подтвердился.



Ранее Общероссийское объединение пассажиров написало письмо руководителю Росавиации Александру Нерадько с просьбой приостановить авиасообщение с Китаем и дать рекомендации компаниям по эвакуации российских граждан из китайского Уханя в связи с распространением коронавируса.