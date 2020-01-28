На фабрике братьев Крестовниковых в Казани откроют коворкинг и фуд-корт

Через 3 года на фабрике братьев Крестовниковых появится выставочное пространство, коворкинг и фуд-корт. Об этом сообщил заместитель руководителя Республиканского агентства РТ по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Эдуард Хайруллин в Twitter.

Через 3 года здесь будет выставочное пространство, коворкинг и фудкорт, пообещал застройщик, восстанавливающий завод братьев Крестовниковых pic.twitter.com/QW9EKxRcFM — Эдуард Хайруллин (@Edkhayrullin) January 28, 2020

Ранее сообщалось, что ООО «Подарки», которое является собственником здания фабрично-торгового товарищества «Братья Крестовниковы» в Казани, собирается восстановить объект к 2023 году.