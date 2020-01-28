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На фабрике братьев Крестовниковых в Казани откроют коворкинг и фуд-корт

16:57, 28.01.2020
На фабрике братьев Крестовниковых в Казани откроют коворкинг и фуд-корт
Фото: realnoevremya.ru

Через 3 года на фабрике братьев Крестовниковых появится выставочное пространство, коворкинг и фуд-корт. Об этом сообщил заместитель руководителя Республиканского агентства РТ по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Эдуард Хайруллин в Twitter.

Ранее сообщалось, что ООО «Подарки», которое является собственником здания фабрично-торгового товарищества «Братья Крестовниковы» в Казани, собирается восстановить объект к 2023 году.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
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