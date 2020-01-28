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Общероссийское объединение пассажиров попросило приостановить авиасообщение с Китаем

13:58, 28.01.2020
Общероссийское объединение пассажиров попросило приостановить авиасообщение с Китаем
Фото: realnoevremya.ru

Общероссийское объединение пассажиров написало письмо руководителю Росавиации Александру Нерадько с просьбой приостановить авиасообщение с Китаем и дать рекомендации компаниям по эвакуации российских граждан из китайского Уханя в связи с распространением коронавируса.

В письме говорится, что некоторые авиакомпании, например Azur air, «Уральские авиалинии, iFly и Nordwind, приостановили полеты в Китай.

«В свою очередь, российские авиакомпании, выполняющие регулярные рейсы в Китай, пока не сообщали о планах прекратить полеты. «Аэрофлот» и S7 лишь предложили пассажирам сдать купленные ранее билеты без доплаты. В адрес нашей организации поступают многочисленные обращения обеспокоенных пассажиров, которые просят временно приостановить авиасообщение с Китаем до нормализации ситуации с распространением вируса», — приводит текст обращения «РИА Новости».

Ранее «Реальное время» писало, что в Международном аэропорту «Казань» отменили рейсы в Санью (Китай).

Общество
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