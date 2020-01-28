Цулыгин о поражении от «Амура»: «Мы были где-то там, а не на игре»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин прокомментировал поражение от хабаровского «Амура» (2:4).

— «Амур» с победой. По нашей игре сказать нечего — такое ощущение, что мы еще не долетели, мы где-то были там, но не на игре. Поэтому комментировать что-либо сложно.

Когда счет был 1-4, мы не стали переходить на полноценные три звена, а играли в четыре, потому что завтра опять матч, и чтобы ребята сильно не «закислились», — сказал Цулыгин.

Завтра команды проведут повторный матч в Хабаровске, начало встречи — в 12.00 по мск.