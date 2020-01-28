Марат Хуснуллин будет курировать Крым

Вице-премьер Марат Хуснуллин будет курировать развитие Крыма в правительстве России. Ранее за исполнение федерально-целевой программы развития Крыма и Севастополя отвечал бывший вице-премьер Дмитрий Козак.

«Решение принято, я уже проговорил с ним тоже, на этой неделе будет рабочая встреча, связанная с уточнением планов действий», — сказал глава региона Сергей Аксенов (цитата по «РИА Новости»).



Напомним, ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин стал вице-премьером нового правительства России. В 2001 году он начал работать министром строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана и в течение почти 10 лет курировал строительный блок в регионе.



Ранее сообщалось, что Марат Хуснуллин, курирующий сферу строительства, получит также часть полномочий по ведению «дорожной», транспортной и ипотечной тематики.