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Марат Хуснуллин будет курировать Крым

16:04, 28.01.2020
Марат Хуснуллин будет курировать Крым
Фото: ru.wikipedia.org

Вице-премьер Марат Хуснуллин будет курировать развитие Крыма в правительстве России. Ранее за исполнение федерально-целевой программы развития Крыма и Севастополя отвечал бывший вице-премьер Дмитрий Козак.

«Решение принято, я уже проговорил с ним тоже, на этой неделе будет рабочая встреча, связанная с уточнением планов действий», — сказал глава региона Сергей Аксенов (цитата по «РИА Новости»).

Напомним, ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин стал вице-премьером нового правительства России. В 2001 году он начал работать министром строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана и в течение почти 10 лет курировал строительный блок в регионе.

Ранее сообщалось, что Марат Хуснуллин, курирующий сферу строительства, получит также часть полномочий по ведению «дорожной», транспортной и ипотечной тематики.

ОбществоВласть Татарстан
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