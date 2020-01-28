За год в Татарстане ликвидировали девять нарколабораторий и изъяли «дурь» на 2,5 млрд

Фото: «Реальное время»/ Максим Платонов

44 российских и пять международных каналов поставки наркотиков и запрещенных веществ перекрыли силовики Татарстана в 2019-м году. Из незаконного оборота изъяли полтонны наркотиков, сообщил на итоговой коллегии МВД Татарстана генерал-лейтенант полиции Артем Хохорин.



Стоимость изъятого на черном рынке министр оценил в 2,5 млрд рублей, отметив, что по этому показателю Татарстан стал лучшим в Поволжском федеральном округе.

Кроме того, совместно с ФСБ было ликвидировано девять подпольных лабораторий по синтезу сильнодействующих наркотиков в районах и городах республики. Возбуждено два дела о преступных наркосообществах, осуществлявших сбыт и в других регионах страны.

Ключевая часть доклада Хохорина была посвящена оценке ситуации с «поднимающей голову» организованной и молодежной преступностью. Подробности — в репортаже «Реального времени».