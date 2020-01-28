Минэкономики: власти не отказываются от идеи строительства канатной дороги в Казани

Вопрос строительства канатной дороги в Казани на сегодняшний день не снят с повестки. Специалисты Минэкономики РТ продолжают анализировать проект строительства нового вида транспорта, необходимые затраты и пассажиропоток в разных частях города, а уже на следующей неделе могут выйти с предложением на Москву, сообщил «Реальному времени» глава ведомства Фарид Абдулганиев.



По словам министра, несмотря на то, что проект канатной дороги от стадиона «Ак Барс Арена» до ТРЦ «Корстон» все еще является базовым, рассматриваются различные точки его размещения, в том числе и от ЖК «Салават купере». Сейчас продолжается анализ показателей загруженности транспорта в разных частях города, пассажиропотока и потенциальной востребованности канатной дороги.



«Размещение от «Ак Барс Арены» более привлекательно для туристов. Здесь это больше транспортная возможность. Пока считаем. В первую очередь у проекта должна быть экономическая целесообразность. На этой неделе запланировано рабочее совещание в Казани, на следующей неделе будем опять обращаться в Москву, потому что это большие вложения и «долгие» деньги. Пока в проработке, проект очень непростой, требует очень глубокой аналитической работы», — подчеркнул министр экономики РТ.

Ранее власти Казани передумали строить канатную дорогу от «Корстона» до «Ак Барс Арены». В исполкоме признали утратившим силу постановление о подготовке межевания земли для строительства «канатки».