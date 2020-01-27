Роспотребнадзор Татарстана дал рекомендации по профилактике коронавируса

Управление Роспотребнадзора по Татарстану запустило комплекс противоэпидемических мероприятий в связи с распространением коронавируса в Китае. Мероприятия, в частности, включают в себя введение усиленного двойного контроля в аэропортах республики — в пунктах пропуска в аэропортах «Казань» и «Бегишево» уже досмотрен 181 рейс (в том числе 7 из КНР), более 31 тысячи пассажиров и членов экипажей (в том числе около 2 500, прибывших из КНР).

По результатам оперативного мониторинга за внебольничными пневмониями в республике, превышения среднемноголетних уровней заболеваемости не наблюдается, уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ также находится на неэпидемическом уровне.

Кроме того, ведомство дало жителям Татарстана следующие рекомендации по профилактике коронавируса:

— не планировать поездки в КНР до стабилизации ситуации;

— при планировании зарубежных поездок в другие страны — уточнять эпидемиологическую ситуацию;

— не посещать рынки, где продаются животные, морепродукты;

— употреблять только термически обработанную пищу, бутилированную воду;

— не посещать зоопарки, культурно-массовые мероприятия с привлечением животных;

— использовать средства защиты органов дыхания (маски);

— мыть руки после посещения мест массового скопления людей и перед приемом пищи;

— при первых признаках заболевания обращаться за медицинской помощью в лечебные организации, не допускать самолечения;

— при обращении за медицинской помощью на территории России информировать медицинский персонал о времени и месте пребывания в КНР.