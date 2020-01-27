Роспотребнадзор Татарстана дал рекомендации по профилактике коронавируса
Управление Роспотребнадзора по Татарстану запустило комплекс противоэпидемических мероприятий в связи с распространением коронавируса в Китае. Мероприятия, в частности, включают в себя введение усиленного двойного контроля в аэропортах республики — в пунктах пропуска в аэропортах «Казань» и «Бегишево» уже досмотрен 181 рейс (в том числе 7 из КНР), более 31 тысячи пассажиров и членов экипажей (в том числе около 2 500, прибывших из КНР).
По результатам оперативного мониторинга за внебольничными пневмониями в республике, превышения среднемноголетних уровней заболеваемости не наблюдается, уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ также находится на неэпидемическом уровне.
Кроме того, ведомство дало жителям Татарстана следующие рекомендации по профилактике коронавируса:
— не планировать поездки в КНР до стабилизации ситуации;
— при планировании зарубежных поездок в другие страны — уточнять эпидемиологическую ситуацию;
— не посещать рынки, где продаются животные, морепродукты;
— употреблять только термически обработанную пищу, бутилированную воду;
— не посещать зоопарки, культурно-массовые мероприятия с привлечением животных;
— использовать средства защиты органов дыхания (маски);
— мыть руки после посещения мест массового скопления людей и перед приемом пищи;
— при первых признаках заболевания обращаться за медицинской помощью в лечебные организации, не допускать самолечения;
— при обращении за медицинской помощью на территории России информировать медицинский персонал о времени и месте пребывания в КНР.ОбществоМедицина Татарстан
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