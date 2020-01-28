Навка ответила немецкому чиновнику, недовольному победами российских фигуристок

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка прокомментировала слова директора Федерации фигурного катания Германии Удо Денсдорфа, подвергшего критике российских фигуристок после их победы на чемпионате Европы.

«Когда русские выигрывают, все время кто-то возмущается. Каждый случай спортсмена индивидуален.

Карьера спортсмена может продлеваться до 30 лет, а может в 17 лет закончиться. Я вам точно не могу сказать за каждую фигуристку. Я, например, после 30 лет выиграла Олимпиаду», — заявила Навка.

Напомним, Денсдорф остался недоволен победой российских фигуристок на чемпионате Европы. По его словам, победы таких молодых девушек из России мешают развитию данного вида спорта.

Россиянки завоевали все три места пьедестала почета на чемпионате Европы по фигурному катанию. При этом победительницей стала 16-летняя Алена Косторная, серебро и бронза у 15-летних Анны Щерабковой и Александры Трусовой.



Более подробно об итогах чемпионата Европы по фигурному катанию можете прочитать в материале «Реального времени».