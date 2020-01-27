В Германии раскритиковали победу российских фигуристок на ЧЕ-2020

Спортивный директор Федерации фигурного катания Германии Удо Дёнсдорф остался недоволен победой российских фигуристок на прошедшем в Австрии чемпионате Европы, сообщает издание Sueddeutsche Zeitung.

«Для меня это слишком по-детски. Я не думаю, что это так хорошо для спорта. Спорт живет конкуренцией. Поэтому развитие не очень хорошее», — заявил Дёнсдорф.



В самом издании победу российских фигуристок сравнили с выступлениями олимпийской чемпионки Алины Загитовой.

«Сомнительно, чтобы карьера у них длилась дольше, чем у Алины Загитовой: она ушла из спорта после победы на Олимпиаде, чемпионатах мира и Европы в 17 лет», — написал журналист газеты Sueddeutsche Zeitung.

Напомним, россиянки завоевали все три места пьедестала почета на чемпионате Европы по фигурному катанию. При этом победительницей стала 16-летняя Алена Косторная, серебро и бронза у 15-летних Анны Щерабковой и Александры Трусовой.

Более подробно об итогах чемпионата Европы по фигурному катанию можете прочитать в материале «Реального времени».