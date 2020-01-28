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Слуцкий в «Вечернем Урганте» пожаловался на фанатов Бузовой

06:50, 28.01.2020
Слуцкий в «Вечернем Урганте» пожаловался на фанатов Бузовой
Фото: vk.com/vecherniy.urgant

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий стал гостем передачи «Вечерний Ургант», где среди прочего пожаловался на фанатов певицы Ольги Бузовой.

Об этом наставник казанцев сообщил отвечая на вопрос ведущего о том, кого бы он взял с собой в лодку — Криштиану Роналду, Лионеля Месси или Дмитрия Тарасова, бывшего мужа певицы. Тренер ответил, что «Тара не утонет».

— Кстати, когда Дмитрий поехал с «Рубином» на сбор, то столько сообщений гневных от поклонниц Ольги Бузовой пришло мне. Что-то вроде: «Будь ты проклят, приятель». Это еще самое доброе, — добавил Слуцкий.

Напомним, Слуцкий возглавил казанский «Рубин» в декабре 2019 года. Казанцы пригласили на первый зимний сбор команды Тарасова, который находится на данный момент без клуба.

СпортФутболОбщество Татарстан
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