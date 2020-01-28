Слуцкий в «Вечернем Урганте» пожаловался на фанатов Бузовой

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий стал гостем передачи «Вечерний Ургант», где среди прочего пожаловался на фанатов певицы Ольги Бузовой.

Об этом наставник казанцев сообщил отвечая на вопрос ведущего о том, кого бы он взял с собой в лодку — Криштиану Роналду, Лионеля Месси или Дмитрия Тарасова, бывшего мужа певицы. Тренер ответил, что «Тара не утонет».

— Кстати, когда Дмитрий поехал с «Рубином» на сбор, то столько сообщений гневных от поклонниц Ольги Бузовой пришло мне. Что-то вроде: «Будь ты проклят, приятель». Это еще самое доброе, — добавил Слуцкий.

Напомним, Слуцкий возглавил казанский «Рубин» в декабре 2019 года. Казанцы пригласили на первый зимний сбор команды Тарасова, который находится на данный момент без клуба.