Администрация Нижнекамска и власти Татарстана закрыли долги ПАТП в 54,5 миллиона рублей

Руководство Татарстана и администрация Нижнекамска совместно покрыли убытки предприятия по итогам 2018—2019 годов на общую сумму 54,5 млн рублей.

Половина суммы на погашение долгов была направлена из местного бюджета, вторую половину выделила республика. ПАТП получило субсидию на софинансирование расходов, связанных с регулярным транспортным обслуживанием горожан.

Как уточняет пресс-служба Нижнекамского района, это является одной из мер, проводимых в рамках транспортной реформы в городе.

«Считаем, что полученные перевозчиком субсидии, которые были изысканы в достаточно сжатый период, должны помочь предприятию поправить свое финансовое состояние и, как следствие, улучшить качество предоставляемых транспортных услуг», — подчеркнул замруководителя исполкома НМР Ленар Ахметов.

Ранее Ассоциация АТП РТ обратилась к ГИБДД Казани с просьбой пересмотреть трактовку понятия «падение в автобусе». По мнению перевозчиков, расплывчатая юридическая формулировка ставит под угрозу всех водителей автобусов.

