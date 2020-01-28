65 медиков Казани подали в суд на станцию скорой помощи

Фото: "Реальное время"

Сегодня в Казани стартует судебный процесс по иску 65 фельдшеров городской станции скорой помощи к своему работодателю. По данным «Реального времени», медики требуют взыскать 27 млн рублей — в качестве компенсации за сверхурочный труд и моральный вред.



По мнению фельдшеров, им недоплачивали за переработку начиная с 2013 года, однако в иске указан период с 2016 года.

Руководство ССМП Казани претензии работников не признает.

Подробности — в материале «Реального времени».