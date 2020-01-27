Дмитрий Квартальнов: «Здорово, что победили «Трактор» — приятный осадок»

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал победу над челябинским «Трактором» (4:2):

— Контролировали ход матча, играли хорошо. Но два броска в конце… Надо концентрированно играть до конца, мы опять дали такой воздух команде соперника, и сразу у нас появились проблемы. Вот такой минус. Хорошо, что победили, приятный осадок остался.

— Воронков сыграл отличный матч. Он оправдывает ваши ожидания? Видите ли вы его в тройке с Зариповым и Галиевым?

Если он играет в этой тройке, значит, мы его там видим (смеется). Он играет все матчи — сложная поездка, четвертая игра через день. Мы доверяем молодым ребятам.