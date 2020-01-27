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Леонид Слуцкий стал новым гостем программы «Вечерний Ургант»

20:19, 27.01.2020 1
Леонид Слуцкий стал новым гостем программы «Вечерний Ургант»
Фото: vk.com/fcrk

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий стал новым гостем передачи «Вечерний Ургант» на Первом канале.

Приход тренера на шоу был анонсирован в официальном аккаунте передачи в Twitter.

Передача выйдет сегодня, 27 января, в 23:30.

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