Леонид Слуцкий стал новым гостем программы «Вечерний Ургант»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий стал новым гостем передачи «Вечерний Ургант» на Первом канале.

Приход тренера на шоу был анонсирован в официальном аккаунте передачи в Twitter.

Сегодня мы возвращаемся в эфир! Первый гость после зимних каникул — новый главный тренер футбольного клуба «Рубин» @fcrk Леонид Слуцкий, который вернулся в Россию после нескольких лет работы в Англии и Голландии



Смотрите #ВечернийУргант в 23:30 на Первом pic.twitter.com/BV1nXm9hEs