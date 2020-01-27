Леонид Слуцкий стал новым гостем программы «Вечерний Ургант»
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий стал новым гостем передачи «Вечерний Ургант» на Первом канале.
Приход тренера на шоу был анонсирован в официальном аккаунте передачи в Twitter.
Сегодня мы возвращаемся в эфир! Первый гость после зимних каникул — новый главный тренер футбольного клуба «Рубин» @fcrk Леонид Слуцкий, который вернулся в Россию после нескольких лет работы в Англии и Голландии— Вечерний Ургант (@Urgant_Show) 27 января 2020 г.
Смотрите #ВечернийУргант в 23:30 на Первом pic.twitter.com/BV1nXm9hEs
Передача выйдет сегодня, 27 января, в 23:30.СпортФутболТехнологииМедиаОбществоКультура Татарстан
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