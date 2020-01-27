Два бизнесмена предстали перед судом по делу о хищениях на космодроме Восточный

В Ставрополе суд вынес приговор по делу о хищении денег при строительстве космодрома Восточный в Амурской области в отношении двух жителей Ставрополья.

По версии следствия, фигуранты дела, используя свое служебное положение, похитили 252,6 млн рублей при строительстве космодрома.

Оба они были признаны виновными по ч. 4 ст.160 (растрата, совершенная организованной группой лиц в особо крупном размере) УК РФ.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на собственный источник, фигуранты дела — бизнесмены, похитившие деньги при исполнении госконтрактов.

Согласно решению суда, одному из обвиняемых назначено наказание в виде пяти лет, второму — в виде шести лет лишения свободы в колонии общего режима. Помимо этого, каждого из них оштрафовали на 250 тыс. рублей.



Кроме того, уточняется, что вся похищенная сумма с них взыскана в пользу ФГУП «Главное военно-строительное управление по специальным объектам».

Напомним, в конце ноября по делу о хищениях при строительстве Восточного следователи приходили в ПСО «Казань». Но в компании успокоили: СКР интересуют данные о предыдущем подрядчике.

