В 2019 году средняя загрузка отелей по Казани осталась на уровне 2018 года

По итогам 2019 года средняя загрузка отелей по Казани осталась на уровне 2018 года — 60%. Об этом сообщил «Реальному времени» Центр развития туризма Татарстана.



В прошлом году самый высокий показатель загрузки отмечен в августе — в среднем 75%. Это связано с проведением в Казани чемпионата мира по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills. Заполняемость отелей в период майских праздников возросла на 6% по отношению к 2018 году. Рост средних показателей загрузки наблюдается и в осенние месяцы (в среднем на 3—5%). Заполняемость свыше 60% отмечается в период 7 месяцев 2019 года, в 2018 году этот показатель был таким же.

Также отмечается, что туристы стали останавливаться в отелях и гостиницах на более долгий срок — чаще на 3—4 дня.

Ранее сообщалось, что Татарстан в 2019 году посетили 3,6 млн человек, турпоток в республику увеличился на 6% по сравнению с показателями 2018-го.