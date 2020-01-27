В Татарстане запустят новый сервис «Я — гражданин»

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В Татарстане запустят новый сервис для приема гражданских инициатив в сфере благоустройства дворов и общественных пространств под названием «Я — гражданин». Об этом стало известно на коллегии Минцифры РТ.

Сервис начнет работу в середине 2020 года. Среди преимуществ, перечисленных ведомством, — участие граждан в благоустройстве, формирование у жителей Татарстана чувства личной ответственности за происходящее вокруг, а также появление нового канала оперативной коммуникации с татарстанцами.

Ранее президент Татарстана заявил, что жители Татарстана должны участвовать во всех этапах формирования комфортной среды.