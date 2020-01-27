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Минниханов о программе «Наш двор»: татарстанцы должны участвовать во всех этапах формирования среды

14:28, 27.01.2020
Минниханов о программе «Наш двор»: татарстанцы должны участвовать во всех этапах формирования среды
Фото: tatarstan.ru

Жители Татарстана должны участвовать во всех этапах формирования комфортной среды. Об этом заявил президент Татарстана Рустам Минниханов на открытии образовательного воркшопа, который проводится в рамках реализации республиканской программы «Наш двор» с 27 по 31 января.

Глава РТ отметил, что комфортная городская среда в последние годы ассоциировалась только с благоустройством парков и общественных пространств.

«Люди не живут в парках, они живут в микрорайонах, ездят по дорогам, гуляют по тротуарам. Они каждый день выходят во двор. А выходя туда, даже в таком ухоженном городе, как Казань, встречают ямы на дорогах, тротуары, заставленные автомобилями и, как следствие, полное отсутствие той самой комфортной среды», — сказал Минниханов.

По его словам, в рамках реализации программы «Наш двор» необходимо привлекать жителей, учитывать их мнение и интересы, сообщает пресс-служба главы РТ.

Ранее власти Татарстана подвели итоги опроса по программе «Наш двор». Наибольшие оценки от жителей получили асфальтирование проездов и тротуаров, установка детских площадок и освещение придомовой территории.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
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