Минниханов о программе «Наш двор»: татарстанцы должны участвовать во всех этапах формирования среды

Жители Татарстана должны участвовать во всех этапах формирования комфортной среды. Об этом заявил президент Татарстана Рустам Минниханов на открытии образовательного воркшопа, который проводится в рамках реализации республиканской программы «Наш двор» с 27 по 31 января.

Глава РТ отметил, что комфортная городская среда в последние годы ассоциировалась только с благоустройством парков и общественных пространств.

«Люди не живут в парках, они живут в микрорайонах, ездят по дорогам, гуляют по тротуарам. Они каждый день выходят во двор. А выходя туда, даже в таком ухоженном городе, как Казань, встречают ямы на дорогах, тротуары, заставленные автомобилями и, как следствие, полное отсутствие той самой комфортной среды», — сказал Минниханов.

По его словам, в рамках реализации программы «Наш двор» необходимо привлекать жителей, учитывать их мнение и интересы, сообщает пресс-служба главы РТ.

Ранее власти Татарстана подвели итоги опроса по программе «Наш двор». Наибольшие оценки от жителей получили асфальтирование проездов и тротуаров, установка детских площадок и освещение придомовой территории.

