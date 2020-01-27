Старший тренер «КАМАЗа» покинул клуб и перешел в «Тюмень»

Старший тренер «КАМАЗа» Сергей Попков покинул челнинский клуб, информирует пресс-служба клуба.

56-летний специалист входил в тренерский штаб Михаила Белова с начала текущего сезона. Сотрудничество с Попковым было прекращено по обоюдному согласию сторон.

Как стало известно позже, тренер перешел на аналогичную должность в ФК «Тюмень». В 2014 году Попков помогал нынешнему рулевому тюменского клуба Игорю Меньщикову в «Зените-Ижевске».

Отметим, что ранее Попков также занимал пост министра спорта и туризма Волгоградской области.